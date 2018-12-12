Pentagon’un Jedi korkusu ihaleyi iptal ettirdi

ABD Savunma Bakanlığı’nı bulut bilişime taşıyacak olan JEDI projesi için yapılacak olan ihaleye teklif veren ve önde gelen şirketlerden C5 Group ve Amazon Web Services (AWS)’in Kremlin’e yakın Rus oligark Viktor Vekselberg ile yakın ortaklıkları çıktığı öne sürüldü.

Pentagon teklifleri durdururken, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

ABD’nin, Rusya ve Çin ile rekabet edebilmek için Ortak Girişim Savunma Altyapısı (Jedi), Pentagon'un başlattığı en iddialı girişimlerden biri olarak görülüyor.

Hassas verileri sabit depolayıcılardan ziyade bir bulutta saklamayı öngören projede, gizli bilgilerin hem daha güvenli olacağı hem de ilgili birimlere daha rahat erişim imkanı sağlayacağı kaydedildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



