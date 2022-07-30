Peru bağımsızlığını kutladı

Peru'nun İspanyol sömürgesinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla Silahlı Kuvvetler tarafından başkent Lima'da geçit töreni gerçekleştirildi.

Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle iki yıldır ara verilen törenler, bu yıl kara, deniz, hava, Ulusal Polis ve Afet Risk Yönetimi birimlerinin katılımıyla görkemli şekilde yapıldı.

Törene Cumhurbaşkanı Petro Castillo, Kongre Başkanı, bakanlar, milletvekilleri ve çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi katıldı.

Cumhurbaşkanı Castillo, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Ordunun genel karargahından bugün Büyük Geçit Töreni ve Askeri Geçit Töreni'nde güçlerimizin temsilcilerini saygıyla selamlıyoruz. Onur, şan, vatan için cesurca ve sadakatle savaşan cesur Perulularımızı saygıyla anıyoruz." ifadelerini kullandı.