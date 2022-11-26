Polis akademisi müdürünü akademi binası önünde öldürdüler

Haiti polisinden yapılan açıklamada, Rigaud'un polis aracının içinde eğitim tesisine girdiği sırada silahlı saldırıya uğradığı bildirildi.

Polis sözcüsü Garry Desrosiers, Rigaud'un hayatını kaybettiğini ve katil zanlısının henüz tespit edilemediğini kaydetti.

Son dönemlerde çete şiddet eylemleriyle gündeme gelen Karayip ülkesi Haiti'de, çetelerin resmi binalar ve kolluk kuvvetlerine yönelik saldırlar düzenlediği biliniyor.

Haiti’deki kriz, 2021’de Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin suikaste uğramasının ardından derinleşmişti.

Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle düzenlenen protesto gösterileri, hükümetin 11 Eylül'de akaryakıt yardımlarını kestiğini duyurmasının ardından ülke geneline yayılmış ve şiddeti artmıştı.

Gösteriler, 14 Eylül'de başkent Port-au-Prince dışında ülkenin diğer büyük kentlerine yayılmış, göstericiler Başbakan Henry'yi istifaya çağırmıştı.

Protestocuları destekleyenler ile hükümet yanlısı çeteler arası mücadelenin de gidişat üzerinde etkisinin olduğu biliniyor.

"Barbecue" lakabıyla bilinen; Haiti'nin önde gelen çete elebaşlarından Jimmy Cherizier, eylülde Port-au-Prince'te düzenlediği gösteride, "Haiti'nin yoksullarının Başbakan Henry'i görevden alması gerektiğini" söylemişti.

Cherizier, gösteriden yaptığı videolu paylaşımda "Gerçek çeteler ve gerçek haydutlar takım elbise giyenlerdir." diyerek "sistemi devirme" çağrısı yapmıştı.

Haiti'deki toplumsal huzursuzluk, Temmuz 2021'deki Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı, Ağustos 2021'de meydana gelen ve 2 bin 200'den fazla kişinin ölümüne ve on binlerce evin yıkılmasına yol açan 7,2 büyüklüğündeki deprem enflasyon, kolera vakaları, adam kaçırma ve şiddetin artmasıyla son bir yılda önemli ölçüde derinleşti.

Enflasyonun son yılların en yüksek seviyesine ulaştığı ülkede, nüfusun yüzde 40'ı gıda yardımlarına bağımlıyken, kronik hale gelen çete çatışmaları da yüzlerce kişinin ölümüne ve binlercesinin yerinden edilmesine yol açmıştı.