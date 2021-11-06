Polis konvoyu çapraz ateşte kaldı
Kuzey Amerika ülkesi Meksika'da polis konvoyuna yönelik silahlı saldırıda 3 polisin yaşamını yitirdiği, 6'sının yaralandığı kaydedildi.
Amerika 06.11.2021, 11:05 06.11.2021, 11:20
Meksika basınındaki haberlere göre, Texcaltitlan kasabasında operasyondan dönen polis konvoyuna silahlı kişilerce pusu kuruldu.
Uzun namlulu silahlarla çapraz ateş altına alınan konvoydakilerden 3 polis olay yerinde yaşamını yitirirken, 6 polis yaralandı.
Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Yaralılar, civardaki hastanelere kaldırıldı.
Eyalet Savcılığından yapılan açıklamada, olay yerine çok sayıda güvenlik gücünün intikal ettiği duyuruldu.
Saldırının kartel üyeleri tarafından yapıldığı tahmin ediliyor.
Meksika'da 2006'dan bu yana güvenlik güçleri ile karteller arasında yaşanan çatışmalarda 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
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