Polisin vurduğu Daunte Wright için cenaze töreni

Minneapolis'teki Shiloh Temple International Ministries Kilisesi'nde düzenlenen törene, Wright'ın ailesinin yanı sıra başta 25 Mayıs 2020'de gözaltı sırasında polisin ensesine basması sonucu nefessiz kalarak yaşamını yitiren George Floyd'un ailesi olmak üzere daha önce polis tarafından hayatını kaybetmiş siyahi Philando Castile, Eric Garner ve Oscar Grant'ın aileleri de katıldı.

Törende konuşan Wrigth'in annesi Katie Wright, "Bu cenaze tam tersi olmalıydı, ben oğlumu değil o beni gömmeliydi." diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Anne Wright, "Oğlumun gülüşü milyon dolarlar değerindeydi. Odaya girdiği zaman orayı aydınlatırdı. Birçok kişi tarafından seviliyordu ve şimdi çok özlenecek." diye konuştu.

"Bu ülkede çoğu trafik çevirmesi ölümcül cezaya dönüyor"

Floyd ve Wright ailesinin avukatı Ben Crump da törendeki konuşmasında, Wright'ı vuran eski polis memuru Kim Potter'a daha ağır suçlama getirilmesi gerektiğini savundu.

Crump, "Daunte'nin oğlu yeterince büyüdüğü zaman babasının gereksiz yere nasıl öldürüldüğünü izleyecek. O zaman babası için şimdi yeterince mücadele ettiğimizi de düşünmeli. Bu ülkede çoğu trafik çevirmesi ölümcül cezaya dönüyor." ifadesini kullandı.

Minnesota eyalet yetkilileri ile seçilmiş siyasetçilerin de katıldığı törende ressam Ange Hillz, siyah tuvale Wright'ın portesini boyadı.

Tören, daha sonra yapılan konuşmalar ve müzik eşliğinde okunan ilahilerle devam etti.

Cenaze töreni boyunca güvenliği, üzerinde kurşun geçirmez yelekler ve ağır silahlar bulunan çoğu siyahi "Minnesota Özgürlük Savaşçıları" denilen milis grubun üyelerinin sağlaması ve etrafta hiçbir polis aracının bulunmaması dikkat çekti.

Daunte Wright olayı

Siyahi 20 yaşındaki Daunte Wright, 11 Nisan'da Minneapolis'in kuzeyinde Brooklyn Center beldesindeki trafik çevirmesi sırasında durdurulmuş, hakkındaki tutuklama kararı gerekçesiyle gözaltı işlemi sırasında kaçmaya çalışırken polis memuru Kim Potter tarafından vurularak öldürülmüştü.

Wright'ın polis kurşunuyla hayatını kaybettiğinin duyulmasının ardından şehirde protesto gösterileri başlamış, olaylarda bazı polis araçları zarar görürken; şehirde bazı iş yerlerine yönelik yağma olaylarını gösteren videolar da sosyal medyaya yansımıştı.

Brooklyn Center Polis Şefi Tim Gannon, ertesi günü Wright'ın elektroşok tabancası yerine yanlışlıkla ateşli silahın kullanılması sonucu kazayla vurulduğunu savunsa da 2 gün sonra 26 yıllık polis memuru Potter'la birlikte istifa etmek zorunda kalmıştı.

48 yaşındaki Potter, daha sonra Washington Bölgesi Başsavcılığınca 2. dereceden adam öldürme suçlaması ile gözaltına alınmış ve 100 bin dolar kefaletle serbest bırakılmıştı.