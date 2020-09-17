Pompeo'dan BAE'li mevkidaşı Al Nahyan'a 'İsrail ile normalleşme' tebriği

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile görüşerek, İsrail ile varılan normalleşme anlaşmasına dair kendisini tebrik ettiği belirtildi.