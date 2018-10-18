ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Suud Prensi Selman'ı tehdit ettiği iddia ediliyor

ABD'de yayın yapan Axios internet sitesinin görüşme hakkında bilgisi olan bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Salı günü Suudi Arabistan'a yaptığı ani ziyarette Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile yaptığı görüşmeyi aktardı. Pompeo’nun Prens Selman’a muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili soruşturmayı sonuçlandırması için 72 saat süre verdiği iddia edildi.

Pompeo’nun "Soruşturmayı bitirmek için 72 saatiniz var ya da yaptırım riskiyle karşılaşırsınız" dediği öne sürülüyor.

Görüşmede Pompeo, Prens Selman'a Kaşıkçı olayında gerçeklerin ortaya çıkarılmaması halinde ülkenin uluslararası itibarının zedeleneceği uyarısında bulunarak, bu konudaki soruşturmanın 72 saat içinde sonuçlandırılmasını istedi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2018, 17:20