Pompeo Irak Başbakanı ve Mesut Barzani ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'yi arayarak, Irak'ın bölgeye ve dünyanın geri kalanına açılması konusunda Irak hükümetine destek verdiklerini vurguladığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, Bakan Pompeo ve Başbakan Abdulmehdi arasında yapılan telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Palladino, açıklamasında, Pompeo'nun, Washington ve Bağdat arasındaki ikili Stratejik Çerçeve Anlaşması kapsamında güçlü, egemen ve müreffeh bir Irak için verilen desteği yinelediğini belirtti.

Pompeo'nun, ayrıca Irak'ın bölgeye ve dünyanın geri kalanına açılması konusunda Irak hükümetine verdikleri desteği dile getirdiğini belirten Palladino, "Son olarak DEAŞ'ın kalıcı yenilgisini sağlamak için Irak Hükümeti ve Irak Güvenlik Güçleri ile birlikte çalışma konusundaki kararlılığımızı vurguladı." ifadelerini kullandı.

- Pompeo Mesut Barzani'yi de aradı

Palladino, öte yandan başka bir açıklama yaparak, Pompeo'nun, eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani ile de telefonda görüştüğünü belirtti.

Palladino, Pompeo'nun görüşme sırasında Barzani'nin Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) liderliğine devam etmesinin ve Bağdat-Erbil ilişkilerinin iyileştirilmesine olan bağlılığının önemine vurgu yaptığını ifade etti.

Ayrıca, Pompeo'nun, Irak Kürt Bölgesi'ndeki halkın beklentilerine cevap veren bir hükümet kurulmasının önemine dikkat çektiğini belirten Palladino, "Son olarak, Bakan, Irak'taki DEAŞ tehdidinin ve ABD olarak Irak hükümetinden gelen davet üzerine DEAŞ'ı kalıcı bir yenilgiye uğratmak için çalışacaklarının altını çizdi." dedi.

Kaynak: AA