Pompeo Kaşıkçı için Suudi Arabistan’da

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı’nın ortadan kaybolmasıyla ilgili olarak Suudi Arabistan’a ulaştı. Suudi Arabistan Kralı Selman’la görüşmesi beklenen Pompeo’nun sonraki durağının Türkiye olacağı açıklandı.

Pompeo’yu Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr’in karşıladığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasına dair yaptıkları açıklamada "düzenbaz katiller" ifadesini kullanmıştı. CNN ise Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın ölümünü üstlenebileceğini iddia etmişti.

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğuna 2 Ekim tarihinde evlilik işlemleri için giden Kaşıkçı’dan bir daha haber alınamamıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2018, 11:11