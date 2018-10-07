Pompeo Kuzey Kore'de

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Japonya'nın ardından Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a giderek Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile buluştu. Pompeo, sosyal medya üzerinden, "nükleer silahsızlanma konusundaki müzakerelerde olumlu adımlar attıklarını ve ziyaretin iyi geçtiğini" belirtti.

Pompeo, Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’a yaptığı diplomatik ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirdi. Sosyal medya hesabı üzerinden fotoğraf paylaşarak, “Başkan Kim ile görüşmek için geldiğim Pyongyang ziyareti iyi geçti. Singapur Zirvesinde varılan anlaşmalarda ilerlemeye devam ediyoruz. Beni ve ekibimi ağırladığınız için minnettarız.” değrlendirmelerinde bulundu.

"UZUN BİR SÜREÇ OLACAK"

Pompeo’nun diplomatik heyetinde bulunan Amerikalı bir yetkili, Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Pazar günü gerçekleştirdiği ziyaretinin bir öncekinden daha iyi geçtiğini söyledi. Yetkili ayrıca, ikili ilişkilerde olumlu adımların atılmasının yanı sıra bunun uzun bir süreç olduğunu kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı , Kuzey Kore ziyaretinin ardından Güney Kore'nin başkenti Seul'a geçti.

YAPTIRIMLARA DEVAM KARARI

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cumartesi günü Tokyo'da Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile görüşmüştü. Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pompeo ve Abe'nin, Kuzey Kore nükleer silahlardan vazgeçene kadar Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının uygulanması gerektiği konusunda hemfikir oldukları ifade edilmişti.

ABD Başkanı Trump ile Kim, 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmışlardı.

Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile ikinci bir zirvenin yakında yapılacağını söylemişti.

Ancak ilerleyen haftalarda iki ülke arasındaki diplomasi havası bozulmaya başlamış, ABD tarafı, Kuzey Kore'yi nükleer programından vazgeçmemekle suçlamıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2018, 17:05