Pompeo'nun sert eleştirisine Kremlin'den cevap

İki Tu-160 model bombardıman uçağının Venezuela başkenti Caracas yakınlarında bir havalimanına indiğinin Rusya tarafından açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Rusya yönetimi dünyanın öteki ucundaki Venezuela'ya iki bombardıman uçağı gönderdi. Rusya ve Venezuela halkı ortadaki durumu olduğu gibi görmelidir; iki yozlaşmış yönetim halkları acı çekerken, kamu fonlarını boş yere harcıyor ve özgürlük haklarını ezip geçiyor." değerlendirmelerinde bulundu.

Pompeo’nun açıklamalarına Rusya’dan cevap gecikmedi. Kremlin’den yapılan açıklamada, "Diplomatik olmayan, yakışıksız ve yanlış" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net





Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2018, 12:09