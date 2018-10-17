Pompeo Türkiye'de

Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı nedeniyle temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a giden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Türkiye'ye ulaştı.

Pompeo'nun uçağı, saat 09.40'da Esenboğa Havalimanı'na indi.

ABD'li Bakan, beraberindeki heyetle havalimanının şeref salonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek. Pompeo görüşmede, Suudi Arabistan temaslarına ilişkin bilgi verecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın Moldova'ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleşecek kabul, saat 10.00'da başlayacak.

ABD Dışişleri Bakanı, Erdoğan ile görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de görüşecek.

Pompeo, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ikili ilişkiler ile Suriye krizi gibi bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunacak.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2018, 10:12