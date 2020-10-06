ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan 'Serbest ve Açık İndo-Pasifik' taahhüdü

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Çin'e karşı geliştirilen ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya ittifakı (Quad) kapsamındaki görüşmeler için Tokyo'ya geldi.

Düzenlenecek Quad toplantısı öncesi, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, bakanlıkta mevkidaşı Pompeo ile bir araya gelerek, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Geçen ay göreve başlayan Suga Yoşihide ve kabinesinin, önceki Başbakan Abe Şinzo politikalarını sürdüreceğini anımsatan Motegi, "Suga yönetimi, bölgesel istikrar ve barışın köşe taşı olan Japonya-ABD iş birliğini daha da ileriye götürme politikalarını sürdürmektedir." dedi.

Motegi, "Serbest ve Açık İndo-Pasifik idealini hayata geçirebilmek için Japonya ve ABD olarak ara vermeksizin uluslararası topluma liderlik etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra konuşan Pompeo, Japonya hükümetine yeni görevinde başarılar dileyerek, Suga ve kabinesinin iki ülke ittifakına katkılar sunacağını belirtti.

"Serbest ve Açık İndo-Pasifik" idealinin hem bölgenin güvenliğinin esaslarından olduğunu kaydeden Pompeo, "Bu ideal ve ABD-Japonya ittifakı halklarımıza on yıllardır refah ve huzur sağladı." dedi.

İkilinin, Quad toplantısı çerçevesinde Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QSD) ya da "Quad" olarak bilinen ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya arasında 2007’de başlatılan diyalog forumu, 2017'de "dörtlü ittifak" haline dönüştürülmüştü.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2020, 07:55