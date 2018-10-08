Pompeo’nun Çin ziyareti 5 saat sürdü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Pekin’de bir araya geldi. İki mevkidaş arasında gerçekleşen görüşmede ana gündem maddesinin son dönemde iyice bozulan ABD-Çin ilişkilerinin olduğu öğrenildi.

Çin Dışişleri Bakanı Yi, ABD Başkanı Trump’un son dönemde yaptığı açıklamaların iki ülke arasındaki güvene dayalı ilişkilere zarar verdiğini açıkladı. ABD’nin yersiz hamlelerine karşı çıktığını belirtti.

Pompeo ise iki ülke arasında “temel bir anlaşmazlık” yaşandığını söyledi.

İki ülke arasında son dönemde büyük kriz yaşanıyor. ABD Başkanı mali yaptırımların yanı sıra askeri olarak da Çin’i sıkıştırıyor.

En son geçen ay ABD’nin Japonya ile ortaklaşa düzenledikleri tatbikatta savaş uçaklarını tartışmalı bölgeler üzerinde uçurması nedeniyle iki ülke karşı karşıya gelmişti.

Daha önce ABD yönetimi Çin'e iki basamaklı yaptırımın birinci basamağında yüzde 10 olarak ek vergi koymuştu. Yaptırımların 1 Ocak’tan itibaren yüzde 25’e çıkacağı ifade edilmişti.

Çin yönetiminin misilleme yapma ihtimaline karşın Trump yönetimi, Çin ürünlerine fazladan 267 milyar dolarlık vergi koyacağını açıklamıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2018, 14:42