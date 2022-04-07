Porto Riko'da elektrik krizi

ABD'ye bağlı ada ülkesi Porto Riko’da elektrik santralinde çıkan yangın nedeniyle milyonlarca hanede elektrik kesintisi yaşandı.

Elektrik dağıtım şirketi Luma, kesintinin Costa Sur’daki üretim tesisinde dün meydana gelen bir arızadan kaynaklanmış olabileceğini bildirdi.

Luma Başkan Yardımcısı Kevin Acevedo, arıza nedeniyle çıkan yangının söndürüldüğünü ve onarım çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Acevedo, ülkedeki elektrik şebekesinin kırılgan olduğunu ancak gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

Hastanelerde jeneratörler çalıştırılırken, trafikte meydana gelen aksaklıkları gidermek için de polis memurları görevlendirildi.

1 milyondan fazla haneyi etkileyen elektrik kesintisi nedeniyle iş yerleri kapatıldı ve okullarda eğitime ara verildi.

Porto Riko’da geçen yıl haziran ayında yine elektrik santralinde yangın çıkmış, bu nedenle yüz binlerce kişi elektriksiz kalmıştı. 2016 yılında da yangın nedeniyle ada çapında kesintiler yaşanmıştı