Psaki: Biden, Şi'ye Trump'tan farklı davranıyor

Psaki düzenlediği günlük basın toplantısında, Biden ve Çinli mevkidaşı Şi arasında yıl sonundan önce yapılması planlanan çevrimiçi görüşme konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Biden'ın söz konusu görüşmede Çin hakkındaki insan hakları ihlallerini ve endişelerini dile getirip getirmeyeceğinin sorulması üzerine Psaki, "Önceki başkanın (Donald Trump) aksine, Başkan Biden, Devlet Başkanı Şi ile doğrudan her temasında insan hakları ihlalleri ve endişeleri konusunu gündeme getiriyor. Bunu her düzeydeki görüşmelerde yapıyoruz. Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki insan hakları ihlalleri endişelerimizi de dile getiriyoruz." yanıtını verdi.

Çin'deki insan hakları ihlalleri konusunda uluslararası toplumla da birlikte çalıştıklarını kaydeden Psaki, Çin ile liderler seviyesinde görüşmenin kendileri için önemli olduğunun ve diyaloğun devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.