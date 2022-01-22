Psaki ne diyeceğini bilemedi: Muhabirlerin soruları terletti

Ukrayna ile Rusya arasındaki kriz Amerikan basınının da gündeminde. Bu süreç, basın mensuplarıyla Joe Biden yönetimi arasında ilginç diyaloglara sahne oluyor.



Önce Biden, krize dair soru soran gazeteciyi gülümseyerek azarladı.

"Neden Putin'in ilk adımı atmasını bekliyorsunuz?" sorusuna Biden, "Ne aptalca bir soru..." karşılığını verdi.

Muhabir Biden'ı köşeye sıkıştırdı

Biden’ın bu diyaloğu ülke gündeminden düşmeden bu kez Beyaz Saray Sözcüsü Jan Psaki ile başka bir gazeteci arasında farklı bir diyalog yaşandı.

"Amerikalılara çip takmıyoruz"

Gazeteci, Afganistan’da yaşananlara atıfta bulunarak "Bir tahliye durumunda Ukrayna’da ne kadar Amerikan vatandaşı var" sorusunu yöneltti.



Beyaz Saray Sözcüsü ise bilgi vermek yerine gazeteciyi tersledi.



Psaki, "Bu, dünya genelinde ucu açık bir soru. Amerikalılara dünyanın dört bir yanındaki ülkelere gittiklerinde çip takmıyoruz ve hareketlerini takip etmiyoruz" dedi



Rusya-Ukrayna krizi hakkında arka arkaya basınla yaşanan bu diyaloglar, Biden yönetiminin üzerindeki baskının örneği olarak konuşuluyor.