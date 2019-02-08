Rahibelerden 'Kiliselerin yapısını değiştirin' çağrısı

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus'un kiliselerde bazı papaz ve piskoposların, rahibelere cinsel istismarda bulunduğunu kabul etmesinin ardından ABD'deki rahibelerden tepki geldi.

ABD'deki rahibelerin çatı kuruluşu "Kadın Dindarlar Liderlik Konferansı" üyeleri yaptıkları açıklamada, Katolik kiliselerindeki erkeklerin hakim olduğu yapının değişmesi çağrısında bulundu.

Cinsel istismar mağduru rahibelerin "şefkatle karşılanacağı ve güven duyabileceği" bir ihbar mekanizması kurulması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, "Kilise ahlaki güvenilirliğini yeniden kazanmak ve yaşanabilir bir gelecek istiyorsa, şu anki yönetim yapısı değişmeli." ifadeleri kullanıldı.

Kadın Dindarlar Liderlik Konferansı, ABD'deki rahibelerin yüzde 80'ini temsil ediyor.

Papa, Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin ardından Roma'ya dönüşünde uçaktaki gazetecilere yaptığı açıklamada, kiliselerde papazların rahibelere cinsel tacizde bulunduğunu hatta bir vakada, rahibelerin "seks kölesi" olarak tutulduğunu belirtmişti.

Kiliselerin konuya müdahale etmeye çalıştığını kaydeden Papa, buna rağmen bu tür vakaların hala sürdüğünü söylemişti.

Kaynak: AA