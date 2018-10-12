Rahip Brunson'un serbest bırakılması ABD basınında

ABD basını, Rahip Brunson'un serbest bırakılmasına geniş yer verdi.

Fox News kanalı mahkemenin önünden canlı yayına geçerek "Türk Mahkemesi Amerikalı rahibi terör suçundan cezalandırdı, fakat serbest bıraktı" dedi.

Fox News'a canlı bağlanan rahip Brunson'un kardeşi Lauren Brunson da karardan mutlu olduğunu dile getirerek "Biliyorum ki çocuklarını tekrar göreceği için heyecanlı" dedi.

"BEN MASUMUM. İSA'YI VE TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUM"

Amerikan CBS News kanalı da Brunson'un serbest bırakılmasını son dakika haberi olarak verdi.

Brunson'un mahkemede söylediği "Ben masumumum. İsa'yı ve Türkiye'yi seviyorum" sözleri ile haberi duyuran kanal, Gzero Media'dan Alex Kliment ile serbest bırakılma hakkında röportaj yaptı. Kliement rahibin bırakılmasının Evangelist Hıristiyanlardan % 65 oy alan Trump ve Cumhuriyetçiler için önemli odluğunu söyledi.

The Washington Post gazetesi ise Brunson'un avukatı İsmail Cem Halavurt'un sözlerine yer vererek durumu "Kötü bir durumda alınabilecek en iyi karar" sözleri ile duyurdu. Ayrıca Halavurt'a dayandırarak Brunson'un yakında ABD'ye döneceğini açıkladı.

"KUTLAMA İÇİN ERKEN"

CNN ise Brunson'un Türk Mahkemesi tarafından serbest bırakıldığını belirterek bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırarak Brunson'un ABD'ye dönmeden evvel Almanya'da ABD Ramstein Hava Kuvvetleri Üssünde sağlık kontrolünden geçeceğini belirtti.

Ayrıca başka bir kaynaktan aldığı bilgiye dayanarak da Brunson'un Türkiye'den bu gece ayrılacağını duyurdu.

Soysal medya üzerinden açıklama yapan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham de Brunson'un serbest bırakılmasından memnuniyet duyduğunu belirtirken eve dönünceye kadar kutlama için erken olduğunu söyledi.

Daha önce konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da mektup yazmış olan Kuzey Carolina Senatörü de attığı mesajda Thom Tillis, Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı Pence'e, Senato ve ABD Dışişleri bakanlığına çabaları için teşekkür etti ve "Eve dönmesini bekliyorum" dedi.

Yakın zamanda ABD'nin BM Daimi Temsilciliği görevinden istifa ederek gündeme oturan Nikki Haley de sosyal medyada Brunson'un ailesi için yapılan duaların karşılığını bulduğunu belirterek "İki yıl adaletsizce tutuklu kaldıktan sonra şimdi derin bir nefes alabiliriz. Evine hoş geldin. Sen özlendin" ifadesini kullandı.

Özellikle Orta Doğu'da bulunan ve Brunson Davasını yakından ve yerinde takip eden Rahip William Devlin'de bir açıklama yaparak "Rahip Brunson eve gidiyor. Mahkemeye, Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: Ajanslar