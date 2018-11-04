Referandum havasında seçime çok az kaldı, ABD'de heyecanlı bekleyiş...

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 6 Kasım’da Kongre seçimlerine gidiyor. Temsilciler Meclisi ve Senato’dan oluşan Kongre üyelerini seçmek için oy kullanacak olan ABD kamuoyunda, bu kez diğer ara seçimlerden ayrı bir heyecan yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın iki yıllık yönetiminde sergilediği performansın oylanacağı yönündeki kamuoyu algısı nedeniyle ara seçimlere bir nevi “referandum” havasında gidiliyor.

Ara seçimlerde, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı, 100 sandalyeli Senato'nun ise 35'i için adaylar yarışacak. Senato'da üstünlük 49'a 51 sandalye ile Cumhuriyetçi Parti'de. Kongre'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nde de Cumhuriyetçilerin 195'e karşı 240 sandalyelik üstünlüğü bulunuyor.

Cumhuriyetçiler her ne kadar Senato'da daha az bir farkla çoğunluğa sahip olsa da bu kanatta üstünlüğün el değiştirmesi beklenmiyor. Ancak yapılan anketler, Cumhuriyetçi Parti'nin Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğunu kaybedebileceğini gösteriyor. Demokratların Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu elde edebilmesi için mevcut sandalye sayısına ek olarak Cumhuriyetçilerin elinden en az 23 koltuk alması gerekiyor.

Demokrat Parti Temsilciler Meclisi'nde üstünlüğü ele geçirmesi hâlinde, Başkan Trump’ın çıkarmak istediği yasaları engelleme şansını yakalayacak.

Cumhuriyetçi oylarda yükseliş

ABD'de 6 Kasım'daki Kongre seçimleriyle ilgili yapılan araştırmaya göre, Demokrat Parti Kongre'de üstünlüğü ele alırken, Başkan Donald Trump yönetiminde güçlenen ekonomi ve ülkenin sınır güvenliği kaygıları Cumhuriyetçilerin oylarını yükseltti.

Washington Post gazetesi ve ABC haber kanalı, gelecek hafta yapılacak Kongre seçimleriyle ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayımladı.

Trump için referandum niteliği taşıyan Kongre seçimlerinde, özellikle son aylarda azalan işsizlik oranı ve Latin Amerika ülkelerinden ABD'ye doğru hareket eden göçmen konvoyunun Cumhuriyetçi oyları artırması dikkati çekti.

Araştırmada, son 50 yılın en düşük işsizlik oranın gerçekleştiği ülkede, seçmenlerin yüzde 71'inin ABD ekonomisini "iyi" ya da "mükemmel" olarak tanımladığı görüldü.

Cumhuriyetçilerin oylarını artırmasındaki bir diğer faktörün Trump'ın Latin Amerikalı göçmenleri ülkeye almama konusundaki tavrı olduğu ifade edildi.

Konvoy ABD sınırlarına yaklaştıkça Cumhuriyetçi oyların yükselmesi dikkati çekti.

Aynı haber kuruluşlarının daha önce yaptığı araştırmalarda, Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasındaki farkın kapanmaya başladığı ancak Demokratların hala yüzde 7'lik üstünlüğe sahip olduğu belirtilmişti.

ABD'de erken oy kullananların sayısına bakıldığında, ara seçimlere katılım hiç olmadığı kadar yüksek oranda seyrediyor. ABD’li araştırma şirketi Catalyst, 1 Kasım itibarıyla 23 milyondan fazla seçmenin erken oy kullandığını açıkladı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2018, 22:43