Rusların Ukrayna'da 200 bin askerini kaybettiği iddia edildi

The New York Times perşembe günü, üst düzey ABD'li yetkililer ve Batılı diplomatların bu sayının kasımda verilen 100 bin rakamının üzerine çıktığını söylediğini bildirdi.

O ay, ABD Genelkurmay Başkanı General Mark A. Milley, Biden yönetiminin kamuoyuna açıklanan son tahminini paylaşmıştı.

Milley, savaşın başlamasından bu yana her iki taraftan da 100 binden fazla askerin öldüğünü veya yaralandığını söylemişti.

General Milley geçen ay Almanya'da düzenlenen bir basın toplantısında "Şu anda bu sayının 100 binin çok üzerinde olduğunu söyleyebilirim" demişti.

Milley, Rusların verdiği kayıplar arasında "düzenli ordunun yanı sıra Wagner Grubu'ndaki paralı askerlerinin de bulunduğunu" sözlerine eklemişti.

Habere göre bu hafta üst düzey ABD'li yetkililer, bu rakamın Rusya için 200 bine yaklaştığına inandığını söyledi.

Norveç Savunma Bakanı General Eirik Kristoffersen 22 Ocak'ta Norveç televizyonuna yaptığı açıklamada, Rusya tarafında 180 bin kişinin öldüğü veya yaralandığı tahmin edilirken, Ukrayna için bu sayının 30 bini siviller olmak üzere 100 bine ulaştığını belirtmişti.

Kristofferson, New York Times'a e-posta yoluyla yaptığı açıklamada şöyle demişti:

Şu anda hiç kimse düzgün bir değerlendirme yapamadığından bu rakamlarla ilgili çok fazla belirsizlik var. Bu sayılar daha düşük de daha yüksek de olabilir.

ABD Savunma Bakanlığı'nın Savunma Politikalarından Sorumlu Müsteşarı Colin H. Kahl'a göreyse, Rus ordusunun kritik önemdeki stokları ve ikmali tükeniyor.

Kahl'ın, "Ağır silahları azalıyor. Menzil dışı mühimmatları tükenirken bu açığı Bahmut ve Soledar gibi yerlere insan dalgaları halinde mahkumlar göndererek kapatıyorlar" dediği bildiriliyor.

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı 24 Şubat'ta bir yılını dolduracak.

Estonya Savunma Bakan Yardımcısı Kusti Salm'a göre Rusya kayıplarına Ukrayna'dan daha iyi dayanabildi.

Salm, bu hafta Washington'da düzenlenen bir basın açıklamasında, "Ruslar bu bölgede yaklaşık 40 bin ila 50 bin mahkum ya da tutuklu görevlendirdi" dedi.

Bu tutuklu ve mahkumlar düzenli askerlerle; aileleri olan, düzenli eğitim almış Ukrayna ordusu için değerli kişilerle karşı karşıya geliyor.

Salm, "Dolayısıyla kıyas oranı adil değil" diye ekledi.

Bire bir değil çünkü Rusya için mahkumlar harcanabilir. Operasyonel açıdan bakıldığında bu Ukraynalılar için çok adaletsiz bir anlaşmayken, Rus tarafının akıllıca, stratejik bir hamlesi.

Kaynak: Independent Türkçe