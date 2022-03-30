"Rusya'da keyfi olarak tutuklanabilirsiniz"
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada vatandaşlara Rusya ve Ukrayna'ya seyahat etmemeleri yönünde uyarı yapıldı.
Amerika 30.03.2022, 08:47
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Rus hükümet yetkilileri Rusya'daki ABD vatandaşlarına ayrımcılık yapabilir ve onları tutuklayabilir." ifadesine yer verdi.
Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş ve ABD'nin buna tepkisine işaret edilen açıklamada, Moskova'daki Amerikan Büyükelçiliğinde hizmetlerin sınırlı olarak yürütülebildiği belirtilerek, ABD vatandaşlarından Rusya'ya seyahat etmemeleri istendi.
Ukrayna'ya seyahat etmeyin uyarısı
Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, halen devam eden savaş koşulları dolayısıyla Amerikalıların Ukrayna'ya da seyahat etmemeleri çağrısında bulundu.
Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına ve devam eden çatışma ortamına dikkat çekildi.
Kaynak: AA
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