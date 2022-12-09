Rusya'da tutuklu bulunan Amerikalı basketbolcu Griner ülkesine döndü

Dubai'de yapılan değişimin ardından Griner'ı taşıyan uçak cuma sabahı erken saatlerde Teksas eyaletindeki San Antonio-Lackland ortak hava üssüne iniş yaptı.

Amerikalı yetkililer, uçağa binmeden önce Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la telefonda görüşen Griner'a özel tıbbi hizmet ve psikolojik danışmanlık önerileceğini ifade etti.

32 yaşındaki iki kez olimpiyat şampiyonu ve Kadın Ulusal Basketbol Birliği'nin (NBA) Phoenix Mercury takımı oyuncularından Griner, 17 Şubat'ta Moskova'daki bir havaalanında kenevir yağı içeren elektronik sigara bulundurma suçuyla 10 aydır hapiste tutuluyordu.

Griner, Rus mahkemesinin hakkında verdiği dokuz yıl hapis cezası kararının temyizden dönmesi sonucunda bir tutuklama merkezine nakledilmişti.

Amerikalı yetkililer basketbolcunun haksız yere tutuklandığını belirtirken, Rus yetkililer bu suçlamayı kesin bir dille reddediyordu.

Viktor Bout Moskova'da

Öte yandan takas anlaşmasında serbest bırakılan diğer isim Rus silah kaçakçısı Viktor Bout, Griner uçaktayken Moskova'ya iniş yaptı. Bout'un uçak pistinde eşi ve annesini kucaklarken çekilen görüntüleri Rus televizyonlarında yayınlandı.

ABD'de 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Bout, yaklaşık 11 yıldır hapis yatıyordu.

Yapılan takas, Ukrayna'nın Rusya tarafından işgalinden bu yana ABD ile Rusya arasındaki ender işbirliğini simgeliyor. İki ülke nisan ayında tutuklu değişimi yapmış, ABD donanmasından Trevor Reed ve Rus pilot Konstantin Yaroshenko takas edilmişti.

Kaynak: Euronews