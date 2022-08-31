"Rusya, mahkumları da cepheye gönderiyor"

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rusya'nın Ukrayna istilasına katılacak asker bulmakta güçlük çektiğini bildirdi.

Pentagon'dan kimliğini paylaşmayan bir üst düzey yetkili, pazartesi günü yaptığı açıklamada Kremlin'in savaşta hedeflediği asker ve personel sayısına ulaşamadığını öne sürdü.

Yetkili, Rusya'nın orduya asker alma çalışmalarının kapsamını genişletmeye başladığını belirterek, "Yeni katılacaklar için üst yaş sınırını kaldırdılar, mahkumları da orduya alıyorlar" dedi.

Öte yandan Savunma Bakanlığı görevlisi, "Orduya yeni dahil edilen kişilerin çoğu yaşça daha büyük, formda değil ve yeterli eğitimden geçmedi" ifadelerini kullandı.

Yetkili, bu noktadan sonra Rus ordusuna alınacak yeni askerlerin Kremlin'in savaş gücünde yıl sonuna kadar gözle görülür bir artışa yol açmayacağını savundu.

ABD'li görevli, savaş başlamadan önce Kremlin'in asker ve personel sayısını 1 milyona çıkarmayı hedeflediğini fakat bu sayının 850 binde kaldığını iddia etti.

Kaynak: Independent Türkçe