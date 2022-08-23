"Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaklaşık 1000 çocuk öldü veya yaralandı"

Bu, günde ortalama 5'ten fazla çocuğun öldüğü veya yaralandığı anlamına geliyor.

UNICEF Genel Direktörü Catherine Russel, "Bunlar sadece Birleşmiş Milletlerin doğrulayabildiği sayılar. Gerçek sayının çok daha yüksek olduğuna inanıyoruz. Çocuk kayıplarının çoğuna patlayıcı silahların kullanımı neden oldu." dedi.

UNICEF'e göre ayrıca, her 10 okuldan 1'inin savaşta hasar gördüğünü veya yıkıldığı tahmin ediliyor.