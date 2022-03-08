Rusya'ya diz çöktürme yaptırımları: Petrol ve doğal gaz ithalatı yasaklandı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşının 13.gününde Moskova'ya kapsamlı enerji yaptırımları getirildiğini açıkladı.

Biden'ın açıklamalarından satırbaşları;

"ABD'nin Rusya'dan petrol ve doğalgaz ithalatını yasaklıyoruz. ABD Ukraynalı mültecilerin sorumluluğunu diğer ülkelerle paylaşacaktır.

Karar sonucunda ABD'de benzin fiyatları artacak. Ancak bunu dengelemek için elimden geleni yapacağım. Amerikan işyerlerini korumak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Rusya'nın saldırılarıyla mücadele ederken fırsatçılara taviz göstermeyeceğiz.

İki noktaya vurgu yapmak istiyorum. ABD'nin enerji üretimini kısıtladığına dair iddialar gerçek dışıdır. ABD'de karasal petrol çıkarma tesisinin yüzde 90'ı özel sektöre aittir. Ancak, bu alanlarda yeni petrol çıkarabilecek alanlar bulunmaktadır.

Yakıt fiyatları konusunda hiç kimse endişelenmemelidir. Putin gibi tiranlara enerji kaynaklarını savaş gücü olarak kullanamayacaklarını göstermemiz lazım.

Rusya'ya tekrar tekrar ateşkes çağrısında bulunduk. Onlar bunu dikkate almadı. Rusya'nın ilerleyişi korkunç bir insanlık dramına dönüşüyor. Putin hiçbir zaman Ukrayna'da zafer elde edemeyecek.

Ukrayna halkı cesaretiyle Putin'in istediğini alamayacağını gösterdi. Tanrı, Ukrayna halkını korusun."