Rüzgarın uçurduğu plaj şemsiyesi göğsüne saplandı

ABD’nin Güney Carolina eyaletindeki Garden City Plajı’nda bir kadın, rüzgarla uçan plaj şemsiyesinin göğsüne saplanmasıyla hayatını kaybetti. 63 yaşındaki Tammy Perreault isimli kadın, dün öğle saatlerinde yaşanan olayda ağır yaralandı.

Yetkililer, hastaneye kaldırılan kadının bir saat sonra göğüs travması nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Plaj şemsiyeleri, kuma ve taşa çakılabilmesi için sivriltilmiş bir uca sahip ancak rüzgarın şiddetlenmesi halinde zaman zaman havalanarak kazalara neden olabiliyor.

Her yıl 3 bin kişi plaj şemsiyesinden yaralanıyor

ABD Tüketim Ürünleri Güvenliği Komisyonu verilerine göre, ülkede her yıl yaklaşık 3 bin kişi plaj şemsiyeleri nedeniyle yaralanıyor. Horry County Acil Durum Yönetimi sözcüsü Thomas Bell, yerel haber kanalı WMBF’ye yaptığı açıklamada geçmişte de benzer olayların yaşandığından söz etti.

ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu, 2010’dan 2018’e kadar yaklaşık 2 bin 800 doğrulanmamış plaj şemsiyesiyle ilgili yaralanma olduğunu tahmin ediyor.

Kaynak: Londra Gazete