S. Arabistan'ın kara kutusu Kaşıkçı, Pompeo'yu da endişelendirdi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yazılı bir açıklama yayınlayarak 2 Ekim'den bu yana kendisinden haber alınamayan Suudi Arabistanlı gazeteci Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı hakkında Suudi Arabistan yönetimine 'soruşturmayı tamamen desteklemesi ve sonuçları hakkında şeffaf olması' çağrısında bulundu.

Kaşıkçı'nın nerede olduğu ve güvenliğiyle ilgili birbiriyle çelişen haberler gördüklerini belirten Bakan, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Endişeliyiz" sözünü tekrarladı.

Diplomatik kanallardan görüşüyoruz

Bakan Pompeo açıklamasında, "ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, konuyla ilgili olarak diplomatik kanallar üzerinden Suudi Arabistan ile görüşmektedir. Suudi Arabistan yönetimine, Bay Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasıyla ilgili soruşturmayı tamamen desteklemesi ve bu soruşturmanın sonuçları hakkında şeffaf olması çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Cumhuriyetçiler: Suudiler ağır bedel öder

ABD'de Cumhuriyetçi Partinin önemli isimlerinden Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eğer Suudi yönetiminin yanlış yaptığına ilişkin iddialarda herhangi bir hakikat payı varsa, bu durumun ABD-Suudi ilişkilerine yıkıcı etki yapacağı, ayrıca hem ekonomik hem de diğer açılardan bunun ağır bir bedelinin olacağı konusunda hemfikiriz." ifadesini kullanmıştı.

Suudi Arabistan'ın kara kutusu

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Kaşıkçı, geçen salı günü evlilik ile ilgili resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra ortadan kaybolmuştu. Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstihbarat Servisi 4’üncü Başkanı olduğu ve Suudi Arabistan’ın 7’inci ABD Büyükelçiliği görevlerinde bulunmuş Türki Faysal’ın Müsteşarlığını yapmış bir isim olduğu biliniyor. Sıradan bir gazeteci değil,

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2018, 07:22