Saab'ın yargılandığı 7 ayrı suçlama düşürüldü

ABD'de Florida'nın Miami kentinde görülen davada Hakim Robert Scola, Saab'a yönelik kara para aklama suçlamalarının 7'sinin düşmesi ve sanığın sadece kara para aklamaya teşebbüsten yargılanması kararı verdi.

Saab, 12 Haziran 2020'de Cabo Verde'de gözaltına alındıktan sonra 17 Ekim'de ABD'li yetkililerin gönderdiği özel uçakla Miami'ye getirilmişti.

Saab, ABD'nin talebi üzerine kara para aklama davası nedeniyle Cabo Verde'de gözaltına alınmıştı.

Venezuelalı yetkililer ise Saab'ın diplomatik dokunulmazlığı olduğunu belirterek Cabo Verde'yi Viyana Sözleşmesini ihlal etmekle suçlanmıştı.

Saab, Venezuela hükûmeti adına yaptığı uluslararası anlaşmalarda 350 milyon dolar değerinde rüşvet, yolsuzluk ve ABD'nin Venezuela'ya uyguladığı yaptırımları delmekle suçlanıyor.

- Venezuela Saab'ın iadesi üzerine görüşmelerden çekilmişti

Venezuela hükûmeti, Norveç'in ara buluculuğunda muhalefet temsilcileri ile 13 Ağustos'tan bu yana devam ettiği müzakerelerden, Saab'ın ABD'ye iade edilmesi üzerine çekilmişti.

Venezuela hükûmetinin diyalog heyeti ve Ulusal Meclis (AN) Başkanı Jorge Rodriguez, 17 Ekim'deki açıklamasında, muhalefet ile yürüttükleri müzakereleri askıya aldıklarını belirterek, "Heyetimiz müzakere ve diyalog masasına katılımını askıya aldığını duyuruyor. Temsilcimiz Alex Saab'a yönelik saldırganlığı protesto ediyoruz ve Meksika'da 17 Ekim'de başlayacak görüşme turuna katılmayacağız." ifadesini kullanmıştı.

- Maduro'dan ABD'ye tepki

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise yaptığı açıklamada, Cabo Verde yetkililerince ABD'ye teslim edilen Saab'ın Venezuelalı bir diplomat olduğunu savunarak, "ABD, Meksika diyalog komisyonunun bir üyesi olan Alex Saab'ı kaçırarak Meksika'daki müzakerelere ölümcül bir darbe indirdiğini biliyordu, bunu bildiği için Birleşik Devletler harekete geçti. Diyalog istemiyorlar, Venezuela için barış istemiyorlar." değerlendirmesinde bulunmuştu.