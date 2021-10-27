Sağlık Bakanlığında bomba paniği
ABD Sağlık Bakanlığında bomba alarmı verildi. Bu nedenle Kongre'ye çıkan yollar trafiğe kapatıldı.
Amerika 27.10.2021, 19:27 27.10.2021, 19:44
Washington DC Polisi, Kongre Binası yakınlarındaki Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığındaki bomba tehdidi nedeniyle alarma geçti.
İhbar nedeniyle ABD Kongresine çıkan birçok cadde ve sokak trafiğe kapatılırken, Kongre ve bakanlık çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Güvenlik güçlerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
Kaynak: AA
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