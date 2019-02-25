Sahte Kim gerçek Kim'den önce geldi ve gitti

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'u taklit eden bir Avustralyalı komedyen, Pazartesi günü, gerçek Kim'in ABD Başkanı Donald Trump ile bir zirveye varmasından 24 saat önce Vietnam'dan sınır dışı edildi.

Avustralyalı komedyen Howard X Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’u taklit ederek 25 Şubat 2019’da Hanoi’de polis eşliğinde La Paix Oteli’nden ayrıldı

İki gerçek lider, ikinci nükleer zirvesi için Çarşamba ve Perşembe günleri Hanoi'de buluşacak.

“Kuzey Korelilerin mizah anlayışı yok” diyen komedyen Howard X, Hanoi'nin havaalanına ülkeden ayrılmak için gitmeden önce gazetecilere verdiği demeçte. “Hiciv her diktatörlüğe karşı güçlü bir silahtır.”

Komedyen Trump ve Kim'in ilk zirvesini yaptıkları Haziran ayında Singapur'u ziyaret ettiğini ve oradaki yetkililer tarafından kısaca tutuklandığını söyledi.

Kaynak: Reuters, www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2019, 08:37