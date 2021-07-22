Salgın ABD 341 kişiyi daha hayattan kopardı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 341 artarak 609 bin 877'ye çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 52 bin 985 artışla 34 milyon 230 bin 391'e yükseldi.

Yaşamını yitirenlerin sayısı 341 artarak 609 bin 877 olarak kayıtlara geçti.

California, 3 milyon 883 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken; bu eyaleti 3 milyon 57 bini aşkın vakayla Texas ve 2 milyon 450 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 163 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 791, Texas'ta 52 bin 904 olarak belirlendi.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine göre, 186 milyon 819 binden fazla kişiye ilk doz, 161 milyon 895 binin üzerinde kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 31 milyon 257 bini aşkın vakayla Hindistan ve 19 milyon 473 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Can kaybında ise ABD'yi, 545 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 418 binden fazla ölümle Hindistan takip ediyor.

AA