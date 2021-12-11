Salgın Kolombiya'da 42 kişiyi daha hayattan kopardı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 42 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 129 bin 11'e çıktı.

Yine son 24 saatte 1687 yeni vaka tespit edilen ülkede vaka sayısı 5 milyon 89 bin 695'e, iyileşenlerin sayısı da 1644 artarak 4 milyon 930 bin 529'a yükseldi.

Ülkede şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında bakanlıktan son yapılan açıklamaya göre, 31 milyon 954 bin 742 kişiye 1. doz, 20 milyon 683 bin 271 kişiye 2. doz ve 2 milyon 65 bin 602 kişiye de 3.doz aşı yapıldı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke konumunda bulunuyor.