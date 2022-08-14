Salman Rüşdi konuşmaya başladı

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletindeki bir konferansta bıçaklanarak ağır yaralanan "Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Salman Rüşdi'nin solunum cihazından çıkarıldığı ve konuşmaya başladığı bildirildi.

Hastanede tedavisi süren Rüşdi'nin sağlık durumundaki gelişmeyi konferansın yapılacağı Chautauqua Enstitüsü Başkanı Michael Hill sosyal medya hesabından duyurdu. Menajeri Andrew Wylie de gelişmeyi doğruladı, ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Wylie daha önce yaptığı açıklamada 75 yaşındaki Rüşdi'nin karaciğerinden darbe aldığını, kolundaki sinirlerin koptuğunu ve bir gözünü kaybedebileceğini bildirmişti.

Kaynak: Euronews