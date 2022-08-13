Salman Rüşdi'ye bıçaklı saldırı düzenleyen kişinin kimliği açıklandı

ABD'nin New York eyaletinde bir konferansta bıçaklanarak hastaneye kaldırılan "Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Selman Rüşdi'ye (75), saldıranın kimliği açıklandı.

ABD medyasının New York Eyalet Polisine dayandırdığı bilgilere göre, Buffalo kentine yakın Chautauqua Enstitüsü'nde konferans vermek için sahneye çıktığı esnada Rüşdi'ye saldıran kişinin, 24 yaşındaki Hadi Matar isimli şahıs olduğu öğrenildi.

New Jersey'in Fairview semtinde ikamet ettiği belirtilen Matar'ın, Rüşdi'ye saldırı planı çerçevesinde yaklaşık 7 saat uzaklıkta, New York'un Kanada sınırı yakınlarındaki Chautauqua Enstitüsü'ne gittiği kaydedildi.

Rüşdi'yi, biri boynundan olmak üzere yaklaşık 10 kez bıçaklayan Matar'ın konferans salonundan kelepçe takılarak en yakın polis karakoluna götürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Rüşdi'nin tedavisinin, yaklaşık 40 dakika mesafede, Pensilvanya sınırları içerisindeki UPMC Hamot Surgery Center Hastanesi'nde devam ettiği kaydedildi.

- Rüşdi'ye saldırı

ABD'nin New York eyaletinin kuzey batı bölgesindeki Chautauqua Enstitüsü'ne konferans için giden "Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Selman Rüşdi dün bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Rüşdi, siyah giyimli ve maskeli bir kişinin "yumruklanması ve boynundan bıçaklanması" sonucu yere düşmüş, erkek olduğu belirtilen saldırganın yakalandığı bildirilmişti.

New York Valisi Kathy Hochul, bıçaklama esnasında çok kan kaybeden Rüşdi'nin hayatta olduğunu ve "gerekenin yapıldığını" söylemişti.

1980'lerde yazdığı Şeytan Ayetleri kitabıyla İslam dünyasının tepkisini çeken Rüşdi hakkında, o dönemin İran lideri Ayetullah Humeyni tarafından ölüm fetvası verilmişti.

Hint asıllı bir ailenin oğlu olan Rüşdi', 2008'de Kraliçe II. Elizabeth tarafından şövalyelik unvanına layık görülmüştü.