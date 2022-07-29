San Francisco'da maymun çiçeği alarmı

Acil durum bildirgesi, yerel yetkililerin salgınla yüzleşmek ve acil durum planlamasını hızlandırmak için daha fazla kaynak ve personeli seferber etmesine olanak tanıyacak.

San Francisco halk sağlığı departmanına göre, şehir şu ana kadar ABD genelinde yaklaşık 4 bin 600 vakadan 261'ini kaydetti.

San Francisco sağlık görevlisi Susan Philip, California'daki tüm vakaların yüzde 30'u San Francisco'da. “Bu beyanı, insanların refahına olan bağlılığımızı yeniden teyit etmek ve kaynakları elde etmek ve dağıtmak için daha hızlı hareket etmemize izin vermek için yayınlıyorum" dedi.

Perşembe günü, New York Eyalet Sağlık Komiseri Dr Mary T Bassett, maymun çiçeğinin halk sağlığı için yakın bir tehdit olduğunu ilan etmişti. ABD'deki vakaların dörtte birinden fazlası New York'ta.

Şimdiye kadar San Francisco, maymun çiçeğine karşı 8 bin 200 doz Jynneos aldı.

Ancak yetkililer, en savunmasız sakinleri korumak için başlangıçta 35 bin 000 doz talep etmişti.