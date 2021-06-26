San Fransisco'da aşı zorunluluğu getirildi

Amerika Birleşik Devletleri'nde halkın yüzde 45'i iki doz Covid-19 aşısı vurdururken, San Francisco kentinde yaklaşık 35 bin belediye çalışanına aşı zorunluğu gelmesi gündemde.

San Francisco Belediyesi, tüm belediye çalışanlarından Covid-19'a karşı aşı olmalarını isteyeceğini, aksi taktirde işten çıkarmaya kadar varan disiplin cezaları uygulanacağını açıkladı. İşçi sendikaları belediyenin kararına tepki gösterdi.

Çarşamba günü açıklanan bu karar, kullanılan aşıların ABD İlaç Ajansı (FDA) tarafından tamamen onaylanmasına kadar yürürlüğe girmeyecek. Şu anda yalnızca pandeminin neden olduğu acil durum için aşılara izin verildi.

'Çalışanlarımız ile halkın sağlığı ve güvenliği için alınan bir karar'

Aralarında polis ve itfaiyeciler de dahil olmak üzere 35 bin belediye çalışanından aşı olmaları istenecek. Sadece sağlık veya dini gerekçeler için muafiyetlerin olacağı belirtildi.

Belediye'nin insan kaynakları sorumlusu Carol Isen, San Francisco Chronicle gazetesine verdiği demeçte, "Bu gerçekten çalışanlarımızın ve halkın sağlığı ve güvenliği için alınan bir karar" dedi.

Sendikalar, talebin şartlarının empoze edilmek yerine müzakere edilmesi gerektiğini belirterek tek taraflı alınan bu kararı protesto etti. Şehirde yaklaşık 20. bin çalışanı temsil eden Uluslararası Hizmet Çalışanları birliğinin yerel şubesi, kararı "tehdit edici bir tedbir" olarak nitelendirdi.

150 hastane çalışanı işten çıkarıldı

Bu hafta, Teksas'ın en büyük hastanelerinden birinde 150'den fazla çalışan, Covid-19'a karşı aşı olmayı reddettikten sonra işten çıkarıldı veya istifa etti.

Houston Methodist Hastanesi, personeline aşılarını en az ilk dozla sertifikalandırmaları için 7 Haziran'a kadar mühlet tanımıştı.

Bazı çalışanlar, aşıların federal sağlık otoriteleri tarafından onaylanmaması nedeniyle aşılama zorunluluğunun yasa dışı olduğuna inanarak hastane hakkında şikayette bulunmuş, ancak mahkeme şikayeti reddetmişti.