Sapkınlığa sürüklenmiş çocuktan ibretlik açıklamalar

ABD Kongresi'nde "sözde trans çocuk" oturumunda konuşan Chole Cole'un söyledikleri tüyler ürpertti.12 yaşında erkek olması için ailesi yardımıyla cinsiyet değiştirmeye başlayıp 16 yaşında pişman olan Cole, "Çocukluğum mahvoldu. Yeterince çocuk bu sözde bilimin kurbanı oldu. 12 yaşındaki çocuklara yanlış bedende doğduklarını, kendi bedenlerini reddetmelerini söylemeyi bırakmalısınız." dedi.

ABD Kongresi'nde "sözde trans çocuk oturumu" gerçekleştirildi. Oturumda söz olan bir kız çocuğunun söyledikleri tüyleri diken diken etti.

12 yaşında erkek olmak için ailesi yardımıyla cinsiyet değiştirmeye başlayıp 16 yaşında pişman olan ve eski cinsiyetine dönen Chloe Cole, yanlış bedende doğduğuna inandırıldığını söyledi. Güvendiği yetişkinlerin ona ömür boyu geri dönüşü olmayan zararlar verdiğini belirten Cole, "Bugün sizinle Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en büyük tıbbi skandallardan birinin kurbanı olarak konuşuyorum" sözleri ile açıklamalarına başlayan Cole, "Sizinle, skandalı sona erdirme cesaretine sahip olmanız ve diğer savunmasız gençlerin, çocukların ve genç yetişkinlerin benim yaşadıklarımı yaşamamasını sağlamanız umuduyla konuşuyorum." ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLUĞUM MAHVOLDU"

Cole, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Çocukluğum mahvoldu. Sevilmeye ihtiyacım vardı. Sorunlarımı atlatmam için bana terapi verilmeliydi. Bir erkeğe dönüşürsem tüm sorunlarım çözülecek sanrısına ihtiyacım yoktu. Yeterince çocuk bu sözde bilimin kurbanı oldu. 12 yaşındaki çocuklara yanlış bedende doğduklarını, kendi bedenlerini reddetmelerini söylemeyi bırakmalısınız."

Vücudunda kalıcı değişiklikler olduğunu kaydeden Cole, sesinin sonsuza kadar daha kalın kalacağını, çenesinin daha keskin, burnunun daha uzun olduğunu söyledi. Kemik yapısının kalıcı olarak erkeksileştiğini dile getiren küçük çocuk, "Bazen aynaya bakıyorum ve kendimi bir canavar gibi hissediyorum. Gelecekteki kadınlığımın büyük bir kısmı benden alındı." diye konuştu.