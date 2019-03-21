Savunma Bakan Vekili Shanahan'a Boeing soruşturması

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın eski işvereni Boeing şirketine yönelik taraflı davranıp davranmadığını soruşturacağı bildirildi.
ABD Savunma Bakanlığı Başmüfettişlik Dairesi Sözcüsü Dwrena Allen, "Savunma Bakanlığı Başmüfettişlik Dairesi son zamanlarda Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın eski işvereni Boeing'e yönelik taraflı adımlar attığı ve etik kurallarını ihlal ederek (Boeing'in) rakiplerini yerdiği iddialarına yönelik şikayetleri soruşturma kararı aldı" ifadelerini kullandı.
Shanahan 2017'de ABD Savunma Bakan Yardımcılığına atanmasından önce 31 yıl Boeing'in sivil havacılık teknolojilerinde çalışmıştı.
Kaynak: Ajanslar