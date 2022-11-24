'SDG'nin temsilcisi: ABD yine bizi sattı

Türkiye’nin terör örgütü PKK/YPG'ye karşı askeri harekata başlaması ABD için iyi bir şey olmasa ve en azından amaç istikrarı korumak ve DEAŞ’ın bu bölgede ortaya çıkmasını engellemeye devam etmekse de, üst düzey ABD’li yetkililerin Türkiye’nin ‘terör saldırılarına karşı kendini savunma hakkı olduğunu’ açıklaması, Trump yönetiminin 2019 yılındaki harekatta görmezden geldiği gibi Pençe-Kılıç Harekatı’na yeşil ışık yaktığı olarak kabul edildi.



Şarku’l Avsat’ta yer alan habere göre, terör örgütü YPG'nin dahil olduğu SDG Başkanlık Konseyi üyesi ve Washington’daki temsilcisi Bessam Sakr, “Bölgelerimize yönelik yoğun hava saldırılarının ardından Türkiye’nin tehdit ettiği beklenen kara harekatı ABD’ye doğrudan bir mesajdır ve buna pek de itiraz edecek gibi görünmüyor. En azından ABD’li yetkililerin verdiği çekingen tepkilerden böyle anlaşılıyor” dedi.



Sakr, “Başkanlık Konseyi, 2019’da Trump yönetimiyle imzalanan anlaşmada yaşananların tekrarlanmasından korkuyor. Washington daha önce sattığı gibi bugün de bizi sattı ve Türk kara harekatı DEAŞ’ı zayıflatmayacak, aksine güçlendirecek” diye konuştu.



Uluslararası Koalisyon liderliğinin ve ABD Merkez Komutanlığı’nın (CENTCOM) Türk hava harekatı ile SDG’nin füze saldırılarını eş tutan açıklamalarının ardından, Washington’daki savunma yetkilileri, ‘harekat DEAŞ’ı kontrol altına alma ve geriletme çabalarını baltalıyor’ diyerek ek bir mesaj göndermeye çalıştı.



ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh Salı akşamı düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin hem Türkiye, hem de SDG ile temas halinde olduğunu duyurdu.



Singh, “Taraflara tüm çatışmaları durdurmaları çağrısında bulunuyoruz. Biliyorsunuz ABD ordusunun oradaki amacı DEAŞ’ın kalıcı olarak yenilmesidir. Bu saldırılar bu amaçtan alıkoyuyor ve DEAŞ’ın yenilmesi konusunda Uluslararası Koalisyon kazanımlarını riske atıyor” dedi.



Sakr ise, Türk hava saldırılarının ilk kez ve kapsamlı bir şekilde SDG tarafından kontrol edilen bölgelerdeki altyapıyı hedef aldığını ileri sürerek, “Türkiye’nin bölgeye yönelik saldırıları ışığında Washington, açıklanan yardım sağlama ve istikrarı koruma hedeflerini nasıl sürdürebilir?” diye sordu.



SDG Başkanlık Konseyi’nin Başkan Joe Biden’a doğrudan mesaj gönderdiğini belirten Sakr şunları söyledi;



“Burada ABD’li yetkililerle iletişim kurmak için yapmaya çalıştığımız tüm çabalar ve temaslar bizi Dışişleri Bakanlığı’na götürdü, ancak şu ana kadar Erbil’deki ABD Büyükelçiliği ile herhangi bir temas kuramadık. Koalisyon güçlerinin askeri üssüne yapılan hava saldırısı başlamadan önce ABD vatandaşları için bir seyahat ve hareket uyarısı yayınlamasının kanıtladığı gibi, neler olduğunun farkında olabilirsiniz.”



Bölgedeki ABD kuvvetlerini denetleyen ABD Merkez Komutanlığı, üsse yapılan saldırıyı doğrulayarak, “Saldırı sırasında üste hiçbir ABD kuvveti bulunmamakla birlikte, bu eylemler Suriye’de DEAŞ’ı yenmek için faaliyet gösteren ABD kuvvetlerini riske atıyor” açıklamasında bulundu.



Pentagon sözcü yardımcısı Singh ise, “Sahada olanları izlemeye devam edeceğiz ve güçlerimizin güvende olduğundan emin olacağız. Şu anda güçlerimizin durumunda herhangi bir değişiklik olmamıştır” dedi.

Kaynak: Şarku’l Avsat