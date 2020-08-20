Seçim yaklaştıkça Trump'ın Türkiye dili değişti

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"IRAK'A EN BAŞINDAN BERİ HiÇ GiTMEMELiYDİK"

Trump, perşembe günü Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile yapacağı görüşmenin içeriğine ilişkin soru üzerine, "Irak'tan büyük oranda askerimizi çektik. Bu saçma, sonu gelmeyen savaşlardan çıkıyoruz. Aslında ta en başında oraya hiç gitmemeliydik. Bence oraya gitmek tarihimizde verilmiş en kötü karardı, ülkemiz Orta Doğu'da hiç olmamalıydı." yorumunda bulundu.

"TÜRKİYE KESİNLİKLE KENDİ İŞİNİ HALLEDEBİLİR"

ABD'nin Afganistan ve Suriye gibi ülkelerden de askerlerini çektiğini vurgulayan Trump, "Suriye ile Türkiye arasında askerlerimizi çektiğimde olanları düşünün. Herkes 'bu korkunç' dedi. Türkiye kesinlikle kendi işini kendi halledebilir. (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var." dedi.

Trump, herkesin Suriye'den çıkarlarsa "felaket" olacağını söylediğinin ancak ortada bir felaket olmadığının altını çizdi.

Kasım 2020'de ABD'de yapılacak seçimde halk yeni cumhurbaşkanını seçecek.

KAYNAK: AA

Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2020, 15:27