Seçimden hemen sonra Adalet Bakanı Jeff Sessions istifa etti

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, Trump'ın isteği üzerine istifa etti.

Adalet Bakanı Sessions’ın istifa mektubunda, “Sayın Başkan, sizin isteğiniz üzerine istifamı sunuyorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim” ifadelerine yer verildi.

Bakanlıkta görev yaptığı süre boyunca büyük bir istekle çalıştığını vurgulayan Sessions, görev yaptığı tüm ekip arkadaşlarına da teşekkür etti.

Öte yandan Trump, Twitter hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulunarak, “Adalet Bakanı Jeff Sessions’a, görevinden dolayı teşekkür ederiz ve kendisine iyi niyet dileklerimizi sunarız. Bu göreve kalıcı olarak kimin atanacağı ileri bir tarihte belirlenecektir.” ifadelerini kullandı.

Trump, Sessions’ın ardından Adalet Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Matthew G. Whitaker’ın bu görevi geçici olarak devralacağını duyurdu.



Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2018, 01:12