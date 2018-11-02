Seçimlere günler kala 'Beyaz milliyetçilik' ABD'de kontrolden çıktı

Amerika'da yükselen Hıristiyan-Siyonizmi, Beyaz Irkçılık ve Katolik Muhafazâkârlık akımları Donald Trump'ı Başkanlığa taşıdı. Trump Dönemi'nde, Amerikan politik iklimi giderek daha zehirli hale geldi ve beyaz milliyetçiler her zaman şiddete başvurmuyorlarsa bile, insanları korkutarak ve taciz ederek rahatsız etmeye devam ediyor.

Beyaz ırkçılığın artması ülkedeki Latin Amerikalı “Hispanikler” ve “Siyah Amerikalılar” açısından kaygı verici. Trump’ın 2016’daki başkanlık seçimlerinde katı bir göç politikası vaat etmesi aslında bu gelişmelerin ilk ayak sesleri idi.

Beyaz Amerikalılar cumhuriyetçi

Amerika'da Latin Amerika, Afrika ve Asya kökenli vatandaşlar daha çok demokratları desteklerken, Cumhuriyetçi Parti’nin tabanını Beyaz Amerikalı ırkçılar oluşturuyor.

1- 27 Ekim tarihinde Pittsburgh'da bir Yahudilerin ayini sırasında bir Sinagog'a düzenlenen saldırı ülkede en büyük anti-semitik saldırı olarak kabul edildi. Yahudi karşıtı bir Beyaz Amerikalı, Pensilvanya eyaletinin Pittsburgh kentindeki bir Sinagog'a saldırarak 11 kişiyi öldürdü.

2- Pittsburgh'daki Yahudi aleyhtarı sinagog saldırısından sadece bir gün önce, Demokrat siyasetçi ve Trump eleştirmeni isimlere gönderilen bombalı paketlerin failinin Trump yanlısı Cumhuriyetçi bir fanatik olduğu ortaya çıktı. Bill ve Hillary Clinton, milyarder yatırımcı George Soros bunlardan birkaçı idi.

3- 24 Ekim tarihinde ABD’nin Kentucky eyaletinde süpermarkette silahlı saldırıda iki Afro amerikalı öldürüldü.

4- ABD'de 6 Kasım'da yapılacak olan Temsilciler Meclisi seçimlerine günler kala Teksas'taki seçim direktörü Toni Pippins-Poole, bölgedeki oy kullanma yerlerinde seçmenlerin sindirilmesine dair raporların son 30 yılın en kötü sonuçlarını verdiğini açıkladı.

Hepsi de 72 saat içerisinde gerçekleşti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2018, 16:39