Sel felaketi Kentucky'de 37 kişinin ölümüne yol açtı
ABD'nin Kentucky eyaletinde sağanak sonucu yaşanan sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye çıktığı aktarıldı.
Amerika 02.08.2022, 10:53
BBC’nin haberine göre, eyalette son yılların en büyük sel felaketinde bilanço ağırlaşmaya devam ediyor.
Yetkililer, şu ana kadar sellerde 37 kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce kişinin halen kayıp olduğunu ifade etti.
Eyalet Valisi Andy Beshear, sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının artmasından endişe ettiklerini kaydetti.
Bölgedeki köprüler ve yüzlerce ev su altında kalırken, 18 bin kişiye de elektrik verilemiyor.
27
az bulutlu
Günün Anketi Tümü