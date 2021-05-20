Senatör Sanders ateşkes tasarısı sunacak

ABD basınına yansıyan haberlere göre, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları en çok eleştiren isimlerden olan Bernie Sanders, bugün Senato Genel Kuruluna bir karar tasarısı sunacak.

"Her İsraillinin hayatının olduğu gibi her Filistinlinin hayatı da önemlidir" ifadelerinin yer aldığı karar tasarısında, bölgedeki çatışmalara bir an önce son verilmesi çağrısı yapılacak.

Tasarıda, ABD Senatosunun İsrail-Filistin çatışmasının çözümüne yönelik diplomatik çabaları desteklediği ve İsrail ve Filistin'de uluslararası hukuk ve insan haklarının korunmasına önem verdiği de vurgulanacak.