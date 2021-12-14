Senatörlük yarışına giren Mehmet Öz'den gerçek ismini kullanan basına tepki

ABD'li televizyon sunucusu Oprah Winfrey'le 2004'te tanışmasının ardından şöhret basamaklarını adım adım tırmanan Mehmet Öz, 2009'dan bu yana The Dr. Oz Show programıyla ciddi bir popülerlik kazandı.

Ancak Öz'ün programı alternatif tıp uygulamalarını desteklemesi nedeniyle epey tartışma yaratmış ve tepki çekmişti.

Pennsylvania eyaletinin senatörü olmak için yarışan Öz, bu kez de The Philadelphia Inquirer'ın tıbbi unvanına atıf yapmadan kendisini yalnızca adıyla tanıtmasının ardından tartışma başlattı.

Kendisinden "Dr. Oz" olarak bahsedilmesini isteyen Öz, Cumhuriyetçi Parti'den aday olduğunu "Sorunları çözmemize ve iyileşmemize yardım etmek için ABD Senatosuna aday oluyorum" ifadeleriyle duyurmuştu.

Ünlü kalp cerrahı kendisinden sadece Mehmet Öz diye bahseden gazeteyi hile yapmakla suçladı.

Ancak yayın kuruluşu kendi yayın politikalarına göre hareket ettiğini ve şu an yarışta olan diğer doktor adaylarının da unvanlarını kullanmadığını söyledi. Doktor Valerie Arkoosh ve acil tıp doktoru Kevin Baumlin de sadece isimleriyle tanıtıldı.

Muhtemelen kendi isminin televizyon izleyicileri için yeterli marka değerine sahip olmadığını düşünen Öz, The Philadelphia Inquirer'ın kendisini "iptal ettiğini" ve "susturduğunu" iddia ediyor.

Yakın zamanda Cumhuriyetçi duruşuyla bilinen Fox News'a katılan Öz canlı yayında şunları söyledi:

The Inquirer sizi güçlendirmemden, yerleşik halkın bir kısmının desteğini almamdan, mantıklı olabilecek girişimcilik çözümlerimden nefret ediyor. Gördüklerimi söylememden hoşlanmadıkları için beni susturmak istiyorlar. Kampanyanın bu kadar başlarında onları bu kadar rahatsız edecek olması şoke edici.

Bununla birlikte sosyal medyada pek çok kişi Öz'ün öfkesine tepki gösterdi. Öz'ün tepkisini "komik" bulan bir kullanıcı, "Hiçbir zaman Senatör olamayacak, o yüzden nasıl hitap edildiğinin hiçbir önemi yok" dedi.

Öz uzun süredir New Jersey eyaletinde ikamet etmesine rağmen kaydını annesinin adresinden yaptırdı.

Öz senatörlük yarışında 12'si Cumhuriyetçi, 14'ü Demokrat ve biri Liberteryen olmak üzere diğer 27 adayla rekabet ediyor.

Kaynak: Independent Türkçe