ABD'de sıcaklık bir günde 30 derece düşecek!

Amerika Birleşik Devletleri de kuzey yarım küredeki diğer ülkeler gibi yaz mevsiminden sonbahara geçerken hala sıcak günler yaşamaya devam ediyor.

ABD'nin Colorado eyaletinin Denver kentinde, sıcaklıkların salı günü aniden 30 derece civarında düşeceği açıklandı. Meteoroloji yetkilileri sıcak bir hafta sonunun ardından, sıcaklığın 34 dereceden 3 dereceye kadar düşeceği konusunda uyardı.

Kuzey yarım küre ülkeleri sonbahara başlarken, ABD'nin Colorado eyaletinde kısa bir sürede sıcaklıkların yaklaşık 30 derece düşeceği açıklandı. Eyaletin başkenti ve kalabalık nüfuslu şehri Denver, hafta sonunu bunaltıcı sıcaklarla geçirdikten sonra salı günü 30 derece sıcaklık düşüşü yaşayacak.

Meteorolojik tahminlere göre Colorado eyaletinin başkenti olan kalabalık nüfuslu şehri Denver'da hava sıcaklığı önümüzdeki haftanın ilk günlerinde bir anda 30 dereceye kadar soğuyacak, hatta bu ani sıcaklık düşüşüyle birlikte şehirde kar yağması da bekleniyor.

Bu ani sıcaklık azalmasıyla birlikte şehirde kar yağması da bekleniyor. Uzmanlar kar yağışının kesin olmadığını ancak yüksek yerlerde görülmesinin ve ağaçların ve çatıların üzerinde ince de olsa bir kar tabakası yaratmasının olası olduğunu söylüyorlar.

Kaynak: HABERTÜRK