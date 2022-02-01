Şiddetli yağış nedeniyle Haiti'de yaklaşık 2 bin 600 ev sular altında kaldı
Karayipler ülkesi Haiti'de şiddetli yağış sebebiyle en az 3 evin yıkıldığı, 2 bin 600'e yakın evi ise su bastığı aktarıldı.
Amerika 01.02.2022, 10:01
Yetkililer, ülkeyi etkisi altına alan şiddetli yağmurun, yaklaşık 2 bin 600 aileyi geçici sığınak aramaya zorlayan yaygın bir sele neden olduğunu söyledi.
Ülkenin Sivil Koruma Ajansı, soğuk havanın Haiti'nin kuzey ve güney bölgelerini vurduğunu ve şiddetli rüzgarın bazı bölgelerde ağaçları kökünden söktüğünü belirtti.
Ülkede ayrıca bir elektrik santralini su bastı, bir köprünün çökmesi nedeniyle de bölgedeki bir yerleşim yerine ulaşım aksadı.
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