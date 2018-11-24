Silah karşıtı makalesiyle ödül alan çocuk vurularak öldürüldü

ABD'nin Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde yaşayan 13 yaşındaki Sandra Parks dışarıdan açılan ateş sonucu evinde hayatını kaybetti.

BBC'nin haberine göre, Sandra Parks 11 yaşında yazdığı silah karşıtı bir makaleyle ödül almıştı.

Parks makalesinde "Kaos içinde yaşıyoruz. Yaşadığım kentte her gün kaosun örneklerini görüyoruz. Küçük çocuklar anlamsız silah şiddetinin kurbanı" demişti. Ancak yatak odasındayken evin içine sıkılan kurşunlarla hayatını kaybetti.

Parks'ın annesi Bernice Parks polise çocukları televziyon seyrederken erkenden yatağa gittiğini, silah sesleri duyup uyandığını söyledi. Parks kalktığında kızını yerde kanlar içinde bulduğunu açıkladı.

Yerel medyaya konuşan Parks "Bana 'Anne vuruldum. Polisi ara' dedi. Ona baktım. Ağlamıyordu. Bağırmıyordu. Sukunet içindeydi. Bu dünyayı böyle terk etmeyi hak etmedi" dedi.

Milwaukee Belediye Başkanı Tom Barret ise olayı "bir delilik" olarak tanımladı.

Milwaukee, ABD'nin en ölümcül kentleri arasında

Barret saldırganın "bir hesaplaşma, bir öfke ya da birini korkutma hedefiyle" harekete geçmiş olabileceğini söyledi. "Bildiğimiz tek şey dün gece 13 yaşındaki bir kız odasında öldü" dedi.

Yerel basın olayla ilgili iki şüphelinin adının geçtiğini yazıyor.

Milwaukee'de 2014 ve 2015 yılları arasında cinayet oranında büyük artış yaşandı. Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) istatistiklerine göre Milwaukee kenti Amerika'nın en ölümcül kentleri arasında.

Sandra Parks okullar arası Martin Luther King Jr. makale yarışmasında "Bizim Gerçeğimiz" başlıklı yazısıyla ödül almıştı.

Milwaukee devlet okulları yönetimine göre Sandra 2018 yılı içinde öldürülen yedinci çocuk.