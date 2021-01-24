Sınır dışı edilme korkusuyla tam 3 yıl 7 ay kilisede yaşadı

Kuzey Carolina'nın Durham kentinde bir kiliseye sığınan 55 yaşındaki Chicas, ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın politikalarının kendisine umut verdiğini söylüyor.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu'nun (ICE) sınır dışı emri üzerine kilise bünyesindeki "Dönüştürme Okulu"nda yaşamak zoruna kalan Chicas, "sığınakta" bu kadar uzun süre kalacağını hiç beklemediğini kaydetti.

ABD'de 30 yıldan fazla süre yaşadıktan sonra hakkında sınır dışı kararı verilen Chicas'ın ailesi, Raleigh'de yaşıyor.

Kendisi de bir papaz olan Chicas, St. John's Missionary Baptist Kilisesi'ndeki "hapsinden" canlı Facebook videoları ve ara sıra yüz yüze görüşmeler yoluyla vaazlar veriyordu.

CNN'in haberine göre, uyuşturucu ve alkol kullanmanın kendisini tehlikeli bir yola soktuğunu belirten Chicas'ın, aile içi şiddet sonucu ülkeyi terk etmesine karar verildi.

Biden yönetiminin politikalarının kendisine bir şans daha verdiği için minnettar olduğunu söyleyen Chicas, "Kilisedeki günlerimde iyi kalpli ve göçmenleri seven yüzlerce Amerikalı olduğunu fark ettim," diyor.

Göçmenler kiliselerden koruma talep ediyor

Biden yönetimiyle yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre, sınır dışı edilmelerin çoğu 100 gün boyunca engellendi. Ancak bu 100 günlük süre bittikten sonra ne olacağı net değil.

Chicas ise yeni Başkan'ın "Trump yönetiminden farklı bir kalbe sahip olduğundan" emin olduğunu; kendisine ve diğer milyonlarca belgesiz göçmene yardım edecek bir çözüm bulacağından emin olduğunu ifade ediyor.

Trump döneminde, hükümet yasa dışı göçe yönelik baskılarını yoğunlaştırırken, artan sayıda belgesiz göçmen kiliselerde koruma talep etti.

ICE politikası, hafifletici durumlar dışında, okullar, hastaneler veya ibadethaneler gibi "hassas yerlere" sığınan kişilerin tutuklanmasını sınırlıyor.

Church World Service'e göre 2018'de ülke çapındaki kiliselerdeki "sığınaklarda" yaklaşık 50 kişi yaşıyordu.

Biden, Trump dönemi politikayı değiştirdi

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'daki ilk gününde Trump döneminde tartışılan politikaları geri çeviren 17 kararnameye imza attı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından uygulamaya konulan katı göç politikasını sonlandıran kararnameyi imzalayan Biden, Kongre'ye ülkede yasa dışı şekilde yaşayan milyonlarca göçmen için vatandaşlığa giden yolu açmayı öneren bir tasarı gönderdi.

AA

Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2021, 01:41